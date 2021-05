Betoniera incastrata nel sottopasso, intervengono i vigili del fuoco

Una betoniera è rimasta incastrata nel sottopasso ferroviario di via Selghere a Carità di Villorba, non distante dal negozio "Bardin". Il traffico è rimasto bloccato per tutta la giornata. Sul posto, per liberare il mezzo edile, sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco di Treviso e la polizia locale di Villorba. Illeso l'autotrasportatore alla guida.