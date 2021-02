Schianto tra un carro-attrezzi e una Panda, grave un 70enne

Un uomo di 70 anni è ricoverato in condizioni gravissime presso l'ospedale Ca' Foncello di Treviso in seguito ad un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14.30 circa a Villorba, in via Codette. L'anziano, residente in zona, era al volante di una Fiat Panda gialla, alimentata a metano, e per cause in corso di accertamento si è scontrato frontalmente con un carro-attrezzi dell'Autosoccorso Veneto che procedeva lungo l'opposta direzione di marcia. L'anziano, rimasto incastrato tra le lamiere, è stato liberato dai vigili del fuoco di Treviso e affidato alle cure dei medici e infermieri del Suem 118. Le condizioni dell'uomo sarebbero molto gravi.