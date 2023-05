Malore dopo essere entrato al casello: si schianta contro un'altra auto e muore

La tragedia attorno alle 13 di oggi al casello di Treviso Nord a Villorba. Nulla da fare per l'automobilista, un medico deceduto forse per un infarto. Ferita un'altra guidatrice, non in maniera grave. Intervenuti i vigili del fuoco, il Suem 118 e la polizia stradale del distaccamento della A27