Prostituzione al “Bio massaggi naturale” di Fontane, scatta il sequestro

Dietro il paravento del centro “Bio massaggi naturale” un vero e proprio bordello in cui i massaggi erano solo il pretesto per offrire ai clienti, al costo di poche decine di euro, prestazioni sessuali complete. A Fontane di Villorba dove questa attività aveva sede era il classico "segreto di Pulcinella"; dallo scorso settembre i carabinieri della locale stazione stavano svolgendo accertamenti e giovedì scorso, 23 novembre, hanno denunciato per sfruttamento della prostituzione continuato, una cittadina cinese di 55 anni, residente in provincia di Firenze.

Le indagini condotte dai militari dell’Arma, con il monitoraggio di siti d’incontro online e ripetuti servizi di appostamento, nel giro di due mesi, hanno documentato numerosi accessi, da parte di svariati clienti, presso il centro massaggi, all’interno del quale esercitavano l’attività di prostituzione diverse donne, tutte di origini cinesi, che percepivano dalla maitresse un compenso forfettario per le prestazioni sessuali rese, oltre a vitto ed alloggio gratuito. Al termine delle indagini, essendo stato acquisito un chiaro quadro probatorio, il centro massaggi è stato sottoposto a sequestro e messo a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso.