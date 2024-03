In auto nascondeva cocaina e hashish, 43enne arrestato dai carabinieri

Un 43enne di origini marocchine è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Treviso durante un controllo avvenuto sabato sera. Lo straniero era alla guida della sua auto e stava percorrendo la Pontebbana nel Comune di Villorba; nel corso di una perquisizione a bordo del veicolo è stato trovato in possesso di tre involucri contenenti cocaina e quasi 30 grammi di hashish e 1.000 euro in contanti. A casa lo straniero sono stati ritrovati altri due panetti di hashish, per un totale di 245 grammi. Denaro e stupefacente sono stati sequestrati. L'arresto del 43enne, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, è stato convalidato e nei suoi confronti è stato disposto l'obbligo di dimora nel Comune di residenza per l'indagato, giudicato nella mattinata odierna per direttissima presso il Tribunale di Treviso.