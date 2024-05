Incendio in un deposito di elettrodomestici, si alza una grande nube nera visibile da diversi Comuni

Una grande colonna di fumo nero, visibile dal territorio di parecchi comuni circostanti, si è alzata in seguito ad un incendio che è scoppiato a Villorba, tra via Volta Volta e via Nobel, nell’ex centro grossisti poco lontano dal supermarket Cash and Carry. Le fiamme, divampate intorno alle 15,45, hanno interessato un deposito di imballaggi per elettrodomestici. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i carabinieri. Non si segnalano feriti. Al momento non ci sarebbero pericoli di inquinamento per sprigionarsi della nube.