Terrorizza con un coltello i passeggeri del treno, fermata dai carabinieri

Minuti di terrore per i passeggeri che ieri mattina, mercoledì 3 novembre, si trovavano a bordo del treno regionale Conegliano-Venezia. I carabinieri sono intervenuti per disarmare una 46enne, residente nel bellunese, che in evidente stato di alterazione psico-fisica, brandiva un coltello. A dare l'allarme ai militari, fermando il treno presso la stazione ferroviaria di Lancenigo è stato il capotreno che ha fatto subito allontanare i passeggeri da una delle carrozze in cui c'era la donna.

La pattuglia di militari dell'Arma, con prontezza e professionalità, ha convinto in poco tempo la 46enne, già nota alle Forze dell'Ordine, a deporre l'arma a terra, quindi la stessa veniva affidata ai sanitari del 118. Per il possesso ingiustificato del coltello, a carico della donna seguirà la segnalazione all'Autorità Giudiziaria. Il traffico ferroviario, dopo un rallentamento di una ventina di minuti, è ripreso regolarmente.