Si corre troppo su via Centa: si corre ai ripari con l'autovelox

In via Centa, a Villorba, si corre davvero troppo e per questo motivo la polizia locale correrà ai ripari con l'utilizzo di un autovelox. Ad annunciarlo è stata la stessa comandante, Barbara Ciambotti che ha spiegato: «Nell’ambito della prevenzione abbiamo dato vita a Villorba ad una serie di controlli sulla viabilità locale che hanno rivelato informazioni cruciali che richiedono una risposta immediata. Per fare un esempio concreto in soli 18 giorni, il nostro strumento di rilevazione dei passaggi, ha registrato un impressionante volume di traffico su via Centa, con oltre 100.000 veicoli in transito di cui 13.000 viaggiavano a velocità davvero eccessiva, rappresentando una chiara minaccia per la sicurezza stradale».

Sulla base di questi rilevamenti che dimostrano l'urgenza di promuovere il rispetto del Codice della Strada, il Comando della Polizia Locale ha deciso di installare un dispositivo di autovelox in via Centa. Tale dispositivo sarà attivo con la presenza di una pattuglia. Per avvertire i conducenti, l'autovelox è stato segnalato in entrambe le direzioni con un cartello di formato 135 cm x 70 cm, e da altri quattro avvisi di cui due posti sulla stessa struttura in cui è montato l'autovelox.

In precedenza, sempre sulla base dei dati raccolti dall'apparecchio di rilevazione dei passaggi, l’autovelox era stato installato in via Trieste e in via Marconi. In entrambe le vie è stato usato per tre mesi durante i quali la Polizia Locale ha sanzionato complessivamente più di 1.000 utenti della strada che viaggiavano oltre il limite previsto.

«Il Comando della Polizia Locale sta attivamente cercando di intervenire per ridurre l'inosservanza del Codice della Strada» sottolinea Barbara Ciambotti «specialmente in vista delle nuove regole, alcune delle quali prevedono sanzioni particolarmente severe e un maggior ricorso alla sanzione accessoria della sospensione della patente. La sicurezza stradale è per noi una priorità e dobbiamo contrastare la velocità eccessiva e la distrazione, spesso dovuta all'uso dello smartphone durante la guida, che sulla base dei dati raccolti, sono la principale causa dei 100 incidenti stradali del 2022 di cui oltre 60 a Villorba».

La collaborazione con i cittadini

«Il Corpo Intercomunale di Polizia Locale Postumia Romana» spiega la comandante «vigila su un’area di 94 chilometri quadrati di territorio ed è al servizio quindi di un’ampia fascia di popolazione residente nei Comuni di Arcade, Breda di Piave, Carbonera e Villorba. Nel 2023 abbiamo intrapreso diverse attività sia per migliorare la sicurezza stradale, sia per rinforzare il dialogo con i cittadini. In quest’ultimo caso la presenza degli agenti con uno sportello mobile durante i mercati settimanali dei diversi Comuni è stata ed è apprezzata dall’intera comunità».