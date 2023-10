Pneumatici, parti d'auto, oli esausti: discarica abusiva scoperta dai carabinieri

Rifiuti speciali, anche pericolosi, accumulati come grandi elettrodomestici, pneumatici, parti di veicoli, scarti ferrosi, taniche di olii esausti e apparecchiature elettriche ed elettroniche. Una vera e propria discarica a cielo aperto quella scoperta nei giorni scorsi dai carabinieri della Compagnia di Treviso e dal militari del nucleo carabinieri forestali nel Comune di Villorba, alle porte di Treviso. Qui in alcuni terreni in locazione ad un 49enne della zona è stata scoperta un accumulo di questo materiale, in parte molto pericoloso per l'ambiente. L'area, di un'ampiezza di circa 300 metri quadri, è stata messa sotto sequestro. L'Autorità Giudiziaria è stata informata: nei confronti del 49enne sarà possibile configurare l'ipotesi di reato di smaltimento illecito di rifiuti speciali.