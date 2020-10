Piazza di spaccio nella zona dell'ex Panorama, blitz dei carabinieri

Utilizzavano la zona dell'ex parco commerciale "Panorama", in cui sono attive solo un paio di attività (il negozio Pittarello e quello, gestito cittadini cinesi, di articoli per la casa), come piazza di spaccio per incontrare clienti e vendendo loro dosi di marijuana. A scoprire questa banda di pusher sono stati i carabinieri di Villorba che nella serata di mercoledì sono entrati in azione e hanno arrestato tre cittadini albanesi, un 78enne e due giovani, un 26enne e una 24enne. I militari monitoravano da diverso tempo la zona e lo strano viavai dal parcheggio ha dato il via all'indagine. L'anziano si trova attualmente agli arresti domiciliari mentre la coppia di giovani, dopo una nottata passata in camera di sicurezza, sono stati rimessi il libertà dal giudice nel corso dell'udienza di convalida del fermo, in attesa del processo. I due giovani, quando i carabinieri sono intervenuti per bloccarli, sono fuggiti in auto in direzione dell'autostrada e sono stati fermati: in loro possesso avevano 2mila euro, provento della loro attività di spaccio. Perquisendo l'abitazione dell'anziano i militari hanno trovato 460 grammi di marijuana, probabilmente appena acquistata dai due giovani pusher, vario materiale per il confezionamento e un taser elettrico.

