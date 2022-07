/ Via Donatori del Sangue, 32

Incendio spaventoso al quarto piano di una palazzina, un ferito e residenti evacuati

Serata di paura a Fontane di Villorba per un incendio divampato in via Donatori del sangue. Al lavoro cinque squadre dei vigili del fuoco, almeno tre le persone intossicate dal fumo. Sul posto carabinieri, polizia locale ed il sindaco Francesco Soligo