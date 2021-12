In 200 alla veglia per Carlotta: 18 lanterne in cielo, l'abbraccio tra i fratelli

Martedì sera, dietro alla chiesa parrocchiale, ritrovo spontaneo per ricordare la studentessa morta nella notte tra domenica e lunedì nell'incidente di via Trieste. Il ricordo dei compagni di classe dell'istituto "Mazzotti": «Una ventata di aria fresca per le nostre vite». Sarà piantato un albero per ricordarla e il 10 gennaio sarà osservato un minuto di silenzio

« Vogliamo ricordare la nostra amica Carlotta, che è stata una ventata di aria fresca per le nostre vite, una persona solare, gentile, educata e sempre con il sorriso stampato sul volto. Insieme a lei, anche noi perdiamo un battito del nostro cuore, ma sappiamo che, anche se fisicamente non sarà più con noi, la sua anima, sì. Da oggi vivremo anche per te, facendo tutto ciò che non hai potuto realizzare. Grazie di tutto Carli, ti ameremo per sempre. La tua classe, 5A». Questa la breve dedica che i compagni di classe di Carlotta, la 18enne scomparsa nella notte tra domenica e lunedì nel tragico incidente di Fontane di Villorba, hanno voluto far pubblicare sul sito internet dell'istituto. La dirigente scolastica, Anna Durigon, ha annunciato inoltre che sarà osservato, il 10 gennaio, alla riapertura dell'istituto, un minuto di silenzio in memoria della studentessa. Sarà inoltre piantato un albero nel giardino della scuola, per commemorarla.

Ieri sera, martedì 28 dicembre, gli amici della ragazza si sono ritrovati sul retro della chiesa parrocchiale di Fontane, dove la giovane frequentava il Grest, per un momento di raccoglimento. Una veglia a cui hanno partecipato almeno 200 giovani, richiamati dal tam tam degli amici di Carlotta. Al termine sono state accese 18 lanterne cinesi, tante quanti erano gli anni di "Carli". Particolarmente toccante l'abbraccio tra i due fratelli della giovane, Alberto e Leonardo. Nelle prossime ore sarà fissata la data dei funerali che si preannunciano partecipatissimi.