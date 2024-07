«Sostanza esplosiva nelle condutture»: si fingono tecnico e vigile e truffano imprenditore

Un finto tecnico dell'acquedotto, con tanto di tuta, e un altrettanto sedicente vigile. Sono i due protagonisti di una truffa che ha visto come vittima l'imprenditore trevigiano Giorgio Palesa, 83 anni, e la moglie Paola che ieri, 17 luglio, hanno ricevuto la visita di due truffatori senza scrupoli, capaci di trafugare ai malcapitati gioielli e oro, oltre un Rolex del valore di almeno 20mila euro, per un bottino molto ingente. I truffatori hanno invitato marito e moglie a preservare i preziosi presenti in casa dal pericolo di una presunta sostanza esplosiva presente nella rete dell'acquedotto, sistemandoli in frigo. Solo alcune ore dopo i pensionati hanno scoperto di essere stati vittima di un raggiro che è purtroppo un classico tra quelli che quotidianamente vede gli anziani finire nel mirino. A riportare la notizia è stato un servizio, firmato da Lucio Zanato e andato in onda nella serata del 17 luglio su Antenna Tre. Palesa, oltre a diffondere la vicenda di cui è rimasto vittima con la moglie, ha denunciato ai carabinieri i malviventi, fornendo un identikit che potrebbe essere utile alle indagini. Del resto quelli entrati in azione nell'abitazione di Palesa, a Fontane di Villorba, non erano certo degli sprovveduti ma truffatori scafati, esperti, capaci di mettere in scena una sorta di "commedia degna di un film di Totò", come l'ha definita lo stesso imprenditore.

Il primo ad entrare in azione, nella tarda mattinata di ieri, intorno alle 12.45 circa, è stato il finto tecnico dell'acquedotto che ha chiesto alla moglie di Palesa di entrare in casa per un accertamento riguardante una contaminazione di una fantomatica sostanza esplosiva presente nell'acqua. Il rischio paventato è quello di un'esplosione dei tubi dell'abitazione ed è con questo pretesto che è scattato l'invito a salvare gli "ori di casa" mettendoli al sicuro in frigo. Per rendere la sceneggiata più credibile il "tecnico" ha spruzzato nei bagni e vicino ai rubinetti una sostanza gassosa. Poi è entrato in scena il vigile: il suo ruolo è stato di distrarre l'imprenditore, con cui ha intrattenuto una fitta chiacchierata, al termine della quale Palesa gli ha pure regalato un libro da lui scritto, Marco Polo. «Mi sembrava una brava persona. Poi, quando mi ha detto di mettere il mio Rolex in frigo non ho avuto sospetti» ha ammesso il pensionato «Sono molto triste, mi è capitato e probabilmente se lo fanno di nuovo ci casco di nuovo. State attenti, non aprite la porta a nessuno».