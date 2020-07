Ex negoziante morto dopo una lite, attesa per l'esito dell'autopsia

Da lesioni a omicidio preterintenzionale. E' per ora questo il reato per cui indaga la Procura di Treviso, con il sostituto procuratore Anna Andreatta titolare del fascicolo, per chiarire quanto avvenuto nellla prima mattinata di giovedì in una stradina sterrata, piccola traversa di via Fontane, a Villorba. E' qui che l'ex commerciante Giovanni Gagno, 80 anni, ex titolare di un negozio di elettrodomestici della zona, sarebbe stato spintonato a terra da un 40enne di Ponzano Veneto, Marco Braido, che risulta per ora l'unico indagato nella vicenda. Gagno ha poi sbattuto violentemente il capo ed è stato soccorso e poi trasportato d'urgenza al Ca' Foncello di Treviso, dove è morto 24 ore dopo il ricovero, a causa delle gravi lesioni riportate. A chiarire se il decesso sia da ricondurre alla lite e dunque alla presunta aggressione subita, ci penserà l'autopsia che nelle prossime ore sarà conferita dal magistrato.

