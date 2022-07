Fontane di Villorba in lutto, è morto l'imprenditore Giovanni Zago

Si è spento serenamente alla presenza dei figli Lorenzo e Denis, il cavalier Giovanni Zago di 86 anni. Imprenditore nel settore degli impianti elettrici, Giovanni Zago è stato il fondatore dell’azienda di Villorba che oggi, guidata dai figli, opera in Italia e all’estero. Grande appassionato di sport è stato vice presidente del Fontane Calcio per moltissimi anni. Onestà, impegno, coesione famigliare, aiuto e supporto a chi fosse in difficoltà: queste erano le linee guida, i valori, che hanno caratterizzato la vita personale e professionale del cavalier Giovanni.

«Un lavoro si porta a termine. Siamo una famiglia e sappiamo cosa siano i sacrifici. Ascoltiamo la gente, non sono solo clienti». È quanto, spesso, ricordava ai figli quando andava in azienda alla quale era affezionato e che ha voluto seguire offrendo moderati consigli fino al lockdown del febbraio 2020. Il Cavalier Giovanni Zago ha lasciato un segno positivo nel suo viaggio terreno sia nella comunità sia nella famiglia. La moglie Maria, i figli Lorenzo e Denis, i nipoti Andrea, Leonardo, Niccolò e Carolina, le nuore Morena ed Erika lo avranno per sempre nel cuore. I funerali si svolgeranno venerdì 15 luglio alle ore 9:30 presso la chiesa parrocchiale di Fontane di Villorba