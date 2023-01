Rapina in farmacia a San Silvestro, identificato l'autore: è un 20enne

E' stato identificato l'autore della rapina messa a segno nel giorno di San Silvestro, alle 19 circa, ai danni della farmacia di Fontane in largo I maggio. L'autore, scovato dai carabinieri della Compagnia di Treviso e della stazione di Villorba, è un 20enne, senza precedenti alle spalle. Il giovane è stato denunciato e piede libero per rapina aggravata: sabato sera, armato di coltello e con il volto travisato da una mascherina chirurgica anti-Covid, si è fatto consegnare dalla titolare dell'attività una decina di confezioni di farmaci e i due telefoni cellulari di cui era in possesso (rinvenuti poco dopo). Grazie ad alcune testimonianze gli investigatori sono arrivati velocemente a dare un nome ed un volto al rapinatore solitario. A casa del 20enne trovato, nel corso di una perquisizione, sia una parte della refurtiva che gli abiti utilizzati per il colpo.