Lite furibonda in casa tra due fratelli, un accoltellato: grave in ospedale

Ci sarebbero futili motivi e vecchie ruggini alla base del grave episodio di sangue che si è consumato nella notte tra il 25 e il 26 aprile all'interno di un'abitazione di Villorba. Protagonisti due fratelli, entrambi di 50 anni, tra cui è scoppiata una furibonda lite. Ad avere la peggio uno dei due che è rimasto gravemente ferito da alcune importanti ferite da taglio ed è stato per questo soccorso da medico e infermieri del Suem 118 e ricoverato in condizioni critiche all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Ha dovuto ricorrere alle cure mediche anche l'aggressore, per alcune lievi ferite. Nell'abitazione di Villorba sono intervenuti, su sollecitazione dei sanitari, una pattuglia carabinieri. Alla luce di quanto accertato, il fratello è stato allontanato dalla casa familiare, d'intesa con l'Autorità Giudiziaria ma non arrestato. Sono stati sequestrati dai militari un cutter ed un coltello da cucina, armi utilizzate per l'aggressione.