In fuga dai carabinieri con l'auto rubata, 20enne finisce nel fosso

Era in fuga con un'auto rubata ieri a Ponzano Veneto. Ma giunto su una strada nel territorio comunale di Maserada è stato intercettato da una pattuglia dei carabinieri. Il giovane, un 20enne italiano, già noto alle forze dell'ordine, ha tentato la fuga ma è terminato fuori strada, concludendo la sua folle corsa fuori strada, finendo in un fossato. E' stato denunciato per ricettazione.

Il fatto è successo nel primo pomeriggio di oggi, 15 gennaio. A bordo di una Fiat Punto rubata il 20enne è stato intercettato dai carabinieri all'altezza di Maserada. Vistosi in trappola il ragazzo ha accellerato improvvisamente, superando a tutta velocità una rotonda. Ma ha perso il controllo e qualche centinaio di metri dopo, in via Julia, è uscito di strada terminando all'interno di un fossato. I carabinieri hanno raggiunto il giovane che è stato condotto poi in ospedale per accertamenti ma non dovrebbe avere riportato lesioni di rilievo.