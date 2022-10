Tranciatrice nello zaino, studente minorenne denunciato

I carabinieri della Compagnia di Treviso hanno denunciato nelle scorse ore, rispettivamente, per porto abusivo di armi una 36enne di origini ungheresi che nottetempo, durante un controllo nel comune di Preganziol è stata trovata in possesso di una bomboletta spray da 40 ml di gas lacrimogeno che è stata sequestrata.

Denunciato per porto di oggetti atti a offendere anche uno studente minorenne che a Villorba, in piazza Aldo Moro, era stato notato in atteggiamento sospetto e che, sottoposto a controllo, è stato effettivamente trovato in possesso di una tranciatrice per ferro, custodita all'interno del proprio zaino. Il sospetto, più che fondato, dei militari dell’Arma intervenuti, è che il particolare strumento sequestrato al giovane, potesse servire per il trancio delle catene con cui le biciclette vengono usualmente assicurate dagli utenti alle apposite rastrelliere, al fine di evitarne la sottrazione.