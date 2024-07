Furto di bici Pinarello e attrezzi per 400mila euro: in due chiedono il patteggiamento

Bici di lusso e motoseghe dal valore complessivo di 370 mila euro. È questo il bottino dei colpi di una banda di origine rumena tra il 15 e il 22 novembre in diverse zone d'Italia: Villorba, Pordenone e Sala Baganza (Parma). Il sostituto procuratore Andrea Del Missier ha chiuso le indagini preliminari. In questo momento sono quattro gli indagati. Residenti a Galati, in Romania, sono tutt'ora in custodia cautelare in carcere a Venezia, Treviso e Pordenone.

Due persone hanno chiesto il patteggiamento in attesa dell'udienza fissata verso fine luglio. A eseguire l’ordinanza lo scorso 25 febbraio è stata la squadra mobile di Pordenone guidata dal vicequestore aggiunto Andrea Rosato. La banda è stata intercettata in una struttura ricettiva di Verona. Nel momento dell'arresto sono state trovate all'interno dell'appartamento sei mountain bike di alto valore, delle seghe elettriche e altro materiale di ferramenta.

L'inchiesta è partita il 15 novembre 2023 dopo un furto all'attività commerciale Mania Green in viale Treviso. Nel giro di pochi minuti si sono portati via sessanta motoseghe e due gruppi elettrogeni per un valore complessivo di 50.000 euro. La refurtiva è stata trasportata da una Fiat Doblò abbandonata a in un terreno agricolo situato nel comune di Pasiano di Pordenone. La squadra mobile, con il coordinamento del sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Pordenone Andrea Del Missier, ha avviato una complessa attività investigativa fino a che non hanno individuato quattro persone di nazionalità rumena. Gli investigatori sono riusciti a risalire ad altri quattro episodi commessi dalla banda: il furto di numerose motoseghe e attrezzature da giardinaggio la notte del 20 novembre 2023 in un'azienda di Sala Baganza (Parma) per un valore complessivo di oltre 28mila euro; e il colpo alla Pinarello di Villorba (Treviso) dove sono state rubati biciclette da corsa e da strada dal costo complessivo di 290mila euro.