Palestra e autoricambi nel mirino dei ladri: bottino da duemila euro

Nuovo furto messo a segno nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 maggio: i carabinieri di Villorba sono intervenuti in via Roma dove i ladri, utilizzando un tombino preso dalla strada, hanno sfondato le vetrate della palestra "Elysium" e dell'autoricambi "Star Srl".

Una volta all'interno delle due attività i malviventi si sono impossessati del denaro rimasto all'interno dei registratori di cassa, circa 2mila euro in totale, dandosi poi alla fuga. Sulle loro tracce ci sono ora i militari dell'Arma: un aiuto alle indagini potrebbe arrivare nelle prossime ore dall'analisi delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Il sindaco Francesco Soligo ha commentato così la notizia: «Il doppio furto c'è stato ma il bottino non è fortunatamente troppo ingente. La speranza è che i carabinieri possano risalire al più presto all'identità dei responsabili. Quello della videosorveglianza è uno dei temi che ci sta più a cuore: dopo l'estate abbiamo infatti in programma di installare sei nuovi varchi targasystem in grado di leggere targhe e assicurazioni delle auto in transito. Partiremo dalla zona industriale e dal centro di Fontane dove al momento mancano questi dispositivi di sorveglianza».