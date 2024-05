Ladri assaltano la sala slot, razzia di denaro nell'ufficio

Furto nella notte ai danni della sala slot "Eldorado" di viale della Repubblica a Villorba. Ignoti, almeno tre quelli entrati in azione, poco dopo le ore 4 della notte tra mercoledì e giovedì, dopo aver mandato in frantumi una finestra sono entrati negli uffici amministrativi del locale, impossessandosi di un bottino complessivo di alcune centinaia di euro. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri di Treviso che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della sala e della zona. A colpire, si ipotizza, una banda specializzata in questo tipo di assalti ai danni di sale slot.