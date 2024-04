Ruba uno skateboard, rintracciato dai carabinieri e denunciato

Un 29enne moldavo è stato rintracciato nel pomeriggio di ieri, 27 aprile, dai carabinieri di Villorba in piazza Aldo Moro di Lancenigo in possesso di uno skateboard che, secondo una prima ricostruzione dei fatti, aveva in precedenza sottratto ad un frequentatore dello skatepark della vicina via della Libertà che aveva denunciato ai militari dell'Arma l'accaduto.

A Giavera del Montello nell'ambito di una serie di controlli su strada effettuati dai militari dell'Arma, un 28enne alla guida di autovettura è stato trovato in possesso, senza giustificato motivo, di due coltelli della lunghezza di quasi 20 centimetri che gli sono stati sequestrati. Per l'automobilista è scattata la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Un 57enne è stato denunciato per ricettazione dai carabinieri di Castelfranco Veneto. L'uomo è stato intercettato in via Sile a bordo di una bicicletta di cui un'operaia 44enne del posto aveva denunciato il furto, il 26 aprile, in via della Borsa del centro della "Castellana". La bicicletta è stata restituita alla legittima proprietaria.

Rintracciato dai carabinieri a Spresiano un 45enne tunisino destinatario di un provvedimento della Procura di Venezia per una condanna a due anni e due mesi per detenzione continuata ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, reato commesso a Mogliano Veneto tra il 2014 ed il 2015.