Sparisce nel nulla, ora di angoscia per la sorte di una 73enne

Si comunica che è stata segnalata, alla Stazione Carabinieri di Villorba, la scomparsa di Biscaro Giuseppina, nata il 2 gennaio 1940. La sigora Biscaro si è allontanata questa mattina, 29 giugno, ore 9 circa, dalla sua abitazione in via Centa a Villorba. Al momento della scomparsa vestiva una maglietta bianca con golfino blu e un paio di pantaloni blu. E’ alta 1 metro e 55, pesa 50 kg. circa, colore capelli bianchi, colore occhi marroni. Non ha con sé i documenti né il cellulare. Potrebbe trovarsi in stato confusionale. Chiunque avesse notizie è pregato di contattare i Carabinieri al numero 112