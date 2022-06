Barbecue si incendia, intervengono i vigili del fuoco

Una grigliata che si trasforma in un incendio. E' quanto avvenuto attorno alle 12.30 circa di oggi, domenica 26 giugno, all'esterno di un'abitazione di Lancenigo di Villorba, in via Piave. Un barbecue, per cause in corso di accertamento, si è incendiato e le fiamme hanno interessato del materiale attiguo. Forse temendo che la situazione potesse degenerare qualcuno ha allertato i vigili del fuoco. Quando una squadra di pompieri è giunta sul posto le fiamme erano già state fortunatammente spente. I danni sono stati limitati.