Faceva lavorare stranieri senza giorni di riposo, imprenditore cinese patteggia

Avrebbero impiegato lavoratori occupati per 12 ore al giorno, con soli 30 minuti di pausa, sette giorni alla settimana, senza una giornata di riposo, senza ferie, in buona parte occupati in "nero". In cambio ricevevano uno stipendio che arrivava a stento a 50 euro al mese. In questa condizione di sostanziale "schiavitù" erano terminati in cinquanta, una trentina di cittadini cinesi e gli altri invece provenienti dall'Afghanistan, il Pakistan e Bangladesh, tutti con regolare permesso di soggiorno o in possesso della richiesta di richiedente l'asilo. Oggi 7 dicembre uno dei due cittadini della Repubblica Popolare - un 50enne difeso dall'avvocato Pierantonio Menapace - che erano stati tratti in arresto per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ha patteggiato davanti al gup Cristina Vettoruzzo una pena di un anno di reclusione, oltre a dover pagare un multa di duemila euro.

L'operazione, che aveva scoperchiato una vera e propria attività di caporalato, era scattata nell'aprile di quest'anno ed era stata portata a compimento dagli agenti della Polizia di Stato. Tutto era nato dall'attività di sorveglianza del 58enne, che era già noto alle forze dell'ordine in quanto presunto responsabile di reati tributari e fiscali. I due cinesi - la posizione dell'altro, un 48enne, è stata stralciata - avrebbero in concorso tra loro avrebbero amministrato quattro ditte con sede nel comune di Villorba, impegnate prevalentemente in lavorazioni di capi di di abbigliamento. Secondo le indagini prelevavano e riaccompagnavano i lavoratori a casa, sottoponendoli a numerose misure di controllo e di sorveglianza. Ad alcuni di loro veniva offerto, come parte del corrispettivo già nettamente inferiore ai regolari contratti di categoria, un alloggio che però sarebbe stato in condizioni gravemente degradanti, privo di riscaldamento e in condizioni igieniche a dir poco precarie.

Gli agenti della Polizia, coadiuvati dai Vigili del Fuoco, dagli ispettori dello Spisal e dal personale dell'Ispettorato del Lavoro, avrebbero riscontrato anche gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Era la condizione di estremo bisogno in cui versavano i cinquanta "schiavi" a facilitare il lavoro dei “caporali”, che avevano buon gioco nell'offrire una occupazione e un tetto sotto il quale poter dormire a immigrati che difficilmente avrebbero potuto trovare subito una occupazione regolare. A entrambi i cittadini cinesi viene contestato lo sfruttamento del lavoro, con l’assoggettamento delle maestranze ad un vita lavorativa completamente stabilita dal datore di lavoro delle diverse ditte e senza che venissero riconosciuti i più basilari diritti del lavoratore, oltre all'essersi approfittatati delle condizioni di bisogno degli stranieri.

Nel febbraio del 2023 i due cinesi sarebbero già stati pizzicati per fatti identici: in un altra azienda i pochi operai "regolari", con contratti part time, lavoravano fino a dodici ore al giorno senza riposo settimanale. Altri, occupati in "nero", percepivano una paga mensile dai 40 ai 50 euro oltre a ricevere una sorta di spesa alimentare e venivano ospitati in alloggi in cui vivevano in condizioni igienico-sanitarie precarie.