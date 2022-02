Principio d'incendio, evacuata la scuola elementare di Villorba

È stata evacuata in via precauzionale, nella mattinata di martedì 22 febbraio, la scuola elementare in Via Solferino a Fontane di Villorba.

Un probabile corto circuito ad uno dei televisori dell'istituto ha fatto scattare l'allarme antincendio: una collaboratrice scolastica del personale Ata è stata la prima ad accorgersi di quanto stava accadendo. In via precauzionale la direzione ha deciso di evacuare l'edificio: 170 gli alunni coinvolti, nessuno di loro è rimasto ferito o intossicato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.