Tre auto distrutte da un incendio, c'è l'ombra del dolo

Misterioso rogo nella notte a Villorba, in via Caseggiato. Intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Fortunatamente nessun ferito. Indagini in corso per accertare le cause

Tre auto, una Volvo, una Opel Corsa e una Peugeot, incenerite da un incendio. Il misterioso rogo è avvenuto nella notte tra venerdì a sabato a Villorba, in via Caseggiato. A lanciare l'allarme al 115 sono stati i proprietari dell'abitazione: sul posto sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco che hanno avuto in breve tempo ragione delle fiamme. Danneggiata, oltre alle auto, anche la tettoia sotto cui erano state sistemate. In via Caseggiato giunta anche una pattuglia dei carabinieri della stazione di Villorba. Ora sull'episodio indaga il nucleo di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco che non hanno per ora escluso la pista del dolo.