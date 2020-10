Schianto a Villorba, il guidatore della Bmw non aveva bevuto

Non c'è l'alcol tra le causa tremando schianto, avvenuto venerdì notte a Villorba, in cui ha perso la vita Francesco Nardi, 26enne villorbese. Gli esami tossicologici effettuati sul guidatore dell'altra auto, M.G. 35 anni di origine romena, hanno infatti dato esito negativo così come negativi sarebbero anche i test a cui si è sottoposto D.Z., 21 anni di Vittorio Veneto, che era alla guida della Golf in cui si trovava Nardi. I risultati completi delle analisi sul giovane vittoriese si avranno comunque entro oggi.

Resta quindi da spiegare la dinamica del violento scontro risultato fatale al 26enne, che era un "ex" del Villorba Rugby. Sul fatto il sostituto procuratore Francesca Torri ha aperto un fascicolo che vede il 35 romeno indagato per omicidio stradale. Il terribile incidente e accaduto venerdì sera, poco dopo le 22, a Lancenigo di Villorba, di fronte al locale "Trevissa" e l'albergo "Le Terrazze". D.Z. e Nardi erano a bordo di un'auto guidata dal 21enne e con il 26enne al suo fianco, che si è scontrata frontalmente contro l'altra vettura. L'impatto è stato violentissimo ed entrambi i mezzi sono finiti nel fossato prospicente la strada.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto, per i soccorsi, sono intervenuti medico e infermieri del Suem 118, con ambulanza e automedica: purtroppo si sono rivelati inutili i tentativi di rianimare il 26enne, deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate nell'incidente dopo esser stato sbalzato fuori dal mezzo su cui viaggiava.