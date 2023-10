Inseguimento tra Villorba e Breda, fuggitivi fermati con attrezzi da scasso

Rocambolesco inseguimento sabato scorso tra una pattuglia dei carabinieri di Treviso e un'auto, una Fiat Bravo, che viaggiava con a bordo un 47enne di origini croate, alla guida, e due minorenni.

Erano da poco trascorse le 19 quando l'auto è stata intercettata dai militari mentre percorreva via Piave a Villorba. La vettura, per sottrarsi al controllo di una pattuglia dell'Arma che stava transitando, si è allontanata. Vista la manovra elusiva i carabinieri seguivano il veicolo dello straniero fermandolo nel Comune di Breda, in via Pino d’Azzara. Nel corso del controllo i militari hanno scoperto che all’interno di una borsa, il 47enne custodiva alcuni attrezzi atti allo scasso tra cui un cacciavite a taglio, una lama per seghetto e tre taglierini che gli venivano sequestrati. I carabinieri della Compagnia di Treviso hanno denunciato il 47enne per resistenza a pubblico Ufficiale e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.