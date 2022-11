Finestrini e lunotti in frantumi, raid dei ladri nel parcheggio del Palaverde

Ladri in azione domenica scorsa, 27 novembre, nel parcheggio del Palaverde di Villorba, durante la partita tra Nutribullet e Armani Jeans che ha visto peraltro la vittoria dei campioni d'Italia. Ignoti hanno mandato in frantumi finestrini e lunotti di alcune auto parcheggiate nel parcheggio privato a pochi passi dal palazzetto. Sono state finora due le denunce presentate ma certamente le "spaccate" sono state molte di più. Il bottino? Zainetti, occhiali da sole, un trolley e altro materiale. I proprietari dei mezzi e gli stessi tifosi della Tvb si sono appellati al sindaco di Villorba, Francesco Soligo, e alla società trevigiana, affinchè aumentino i controlli. Annunciata dal primo cittadino la futura installazione di un impianto di videosorveglianza in grado di monitorare l'aflusso di eventuali malintenzionati che peraltro si erano già manifestati di recente in occasione di alcune partite dell'Imoco volley.