Ladri in villa, rubati oro e fucili: bottino da almeno 20mila euro

Un furto studiato nei minimi dettagli, quello messo a segno nelle scorse sera in Via Leonardo da Vinci a Villorba. Nel mirino dei ladri la villa di un pensionato, cacciatore per passione. Verso le ore 20, senza nessuno in casa, i malviventi hanno potuto entrare in azione indisturbati rubando un armadio blindato con all'interno otto fucili da caccia del valore di circa 15mila euro, munizioni e alcuni ori di famiglia.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", i banditi hanno fatto irruzione nella villa forzando prima il cancelletto sul lato della casa e poi una porta finestra al piano terra. Una volta all'interno hanno rovistato in tutte le stanze fino a quando hanno trovato l'armadio blindato al primo piano della villa. Un mobile dal peso di oltre un quintale e mezzo. Per non perdere tempo ad aprirlo, i ladri l'hanno letteralmente sollevato da terra e scaraventato giù per la tromba delle scale, spaccando il pavimento nell'impatto. Da lì, usando un carrello sono usciti dalla porta finestra e fuggiti nella notte con un bottino di circa 20mila euro, oltre ai danni ingentissimi provocati all'abitazione. Quando l'allarme è scattato il figlio dei proprietari di casa era in pizzeria in Strada Ovest e anche i genitori non erano nei paraggi. Sul posto sono intervenuti i vigilantes privati insieme ai carabinieri ma dei ladri non c'era già più alcuna traccia. Non era il primo furto messo a segno in Via Leonardo da Vinci: negli scorsi mesi i ladri avevano visitato anche le altre villette della strada, riuscendo sempre a farla franca.