Lite fra gemelli finisce a coltellate, l'aggredito: «Ho già perdonato, fate tornare a casa mio fratello»

«L'ho perdonato, fatelo tornare a casa». Sono le parole che dall'ospedale avrebbe pronunciato il 50enne che, la sera del 25 aprile a Villorba, è stato violentemente aggredito dal gemello. L'uomo, ricoverato al ca' Focello di Treviso con ferite da arma da taglio su tutto il corpo e soprattutto al volto, lo ha detto all'avvocato Andrea Zambon, difensore del fratello. Il giudice per le indagini preliminari Marco Biagetti, chiamato oggi alla convalida della misura cautelare dell'allontanamento da casa, ha preso atto dell'insolita richiesta e si è riservato la decisione, che verrà presa solo quando saranno conclusi gli accertamenti da parte dei carabinieri sulla reale volontà del ricoverato.

Sarebbe stato il contesto degradato in cui i due vivevano, caratterizzato da una forte marginalità sociale condita da una sofferenza causata da problemi psichiatrici per i quali sono entrambi in cura oltre che essere attenzionati dai servizi sociali di Villorba, a fare da sfondo a questa storia, una lite degenerata in un fatto di sangue che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia. L'aggressore avrebbe infatti afferrato un coltello da cucina e avrebbe accoltellato il fratello gemello. Subito soccorso da medico e dagli infermieri del 118, intervenuti prontamente sul posto, il malcapitato è stato ricoverato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso con importanti ferite da taglio sul corpo e al volto. All'aggressore, denunciato per lesioni personali aggravate dall'uso di un'arma, era stata imposta la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare ma nei suoi confronti non era scattato l'arresto.

La diatriba sarebbe stata soltanto l'ultima fra le molte scoppiate tra i due parenti, divisi da tempo da vecchie ruggini. La furibonda lite era scoppiata improvvisamente: prima le offese, poi le spinte, infine il 50enne avrebbe afferrato il coltello da cucina e si sarebbe scagliato sul gemello, raggiunto da alcuni fendenti che però non sarebbero stati diretti a parti vitali del corpo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, condotta dai Carabinieri che erano stati chiamati dai sanitari del Suem, anche l'uomo ferito avrebbe però reagito colpendo superficialmente il fratello presumibilmente con un cutter, sequestrato insieme al coltello.