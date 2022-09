Muore per un aneurisma il co-fondatore dell'agenzia Web Solution

Nei giorni aveva accusato un forte male alla testa fino a quando, martedì scorso 6 settembre, aveva chiesto l'intervento dei sanitari. Ma mentre veniva portato al pronto soccorso ha perso i sensi, finendo in coma. Venerdì 9 settembre il cuore di Giuliano Feltrin, 49enne di Villorba, molto conosciuto per essere il contitolare dell'agenzia di comunicazione Web Solution, ha smesso di battere. A provocare il decesso sarebbe stato un aneurisma legato a una malformazione congenita del sistema vascolare scoperta troppo tardi. Feltrin lascia la moglie, Linda Calesso, e i figli Giulia e Lorenzo, di 13 e 11 anni.

La famiglia viveva nella casa dove Feltrin era cresciuto, a catena di Villorba, e sempre a Villorba, lungo la Pontebbana aveva sede anche la sua agenzia, frutto di un lungo sodalizio con il socio Enrico Vendramin. Tra i tanti lavori spiccano quelli per l'Advar e per l'Unpli, che hanno portato l'agenzia a firmare i siti, le app e gli strumenti di comunicazione di molte rassegne, dalla primavera del Prosecco al Fiore d'Inverno. Runner, appassionato di tennis e formula uno, Feltrin era laureato in economia aziendale a Ca' Foscari. Donatore Avis, dopo la sua morte ha donato gli organi, nel frattempo già trapiantati. I funerali si svolgeranno martedì 13 settembre alla Chiesa di Catena.