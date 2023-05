Nudo e ubriaco sfida gli automobilisti sulla Postioma: bloccato dai carabinieri

Completamente nudo e ubriaco, passeggiava lungo la strada provinciale 102 Postioma a Villorba, cercando di fermare le auto in transito, battendo le mani su carrozzeria e parabrezza, rischiando in più occasioni di essere investito. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 1 maggio, poco dopo le 17 e ha visto come protagonista un 50enne di origine tunisina senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine. Alcuni automobilisti hanno allertato il 112 e nonostante l'intervento dei carabinieri lo straniero ha continuato nel suo atteggiamento aggressivo e fuori controllo, colpendo con calci e pugni gli operanti ed il veicolo militare, rendendo così necessaria la sua immobilizzazione forzata, il contestuale intervento dei sanitari ed il suo accompagnamento in ospedale a Treviso. Fortunatamente solo uno dei Carabinieri intervenuti ha riportato qualche giorno di prognosi, a seguito dell'intervento citato. Il 50enne è stato denunciato ieri dai carabinieri per resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali e danneggiamento aggravato.

A Vittorio Veneto è stato deferito, sempre per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale, un 2Oenne trevigiano che sabato sera non aveva ottemperato all’alt dei militari dell'Arma che stavano effettuando un posto di controllo, allontanandosi a forte velocità. Il giovane, all'esito degli accertamenti esperiti, è stato successivamente identificato e ora la sua posizione è al vaglio dell'Autorità Giudiziaria.