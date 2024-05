Spinge e uccide un anziano, sconto di pena per Marco Braido

L'aveva chiesto nel corso dell'udienza preliminare ma non gli era stato accordato. Ma oggi Marco Braido, il 45enne di Ponzano accusato dell'omicidio preterintenzionale di Giovanni Gagno e delle lesioni gravissime causate alla moglie dell'ex commerciante 80enne, Settima Scattolin, è stato ammesso al rito abbreviato che gli consentirà di ottenere uno sconto pari ad un terzo della eventuale pena. La richiesta di rito alternativo, presentata dal legale di Braido, l'avvocato Esmeralda Di Risio, è stato accolta condizionandola alla deposizione di tre testi della difesa: il consulente di parte, che riferirà dell'esito dell'autopsia sull'ex commerciante di Villorba, una praticante del difensore e la compagna di Braido, che riferirà su quanto avrebbe sentito nel corso di una telefonata intercorsa con l'imputato il giorno della tragedia. Per l'accusa invece testimonieranno (per "prova contraria") Alberto Furlanetto, l'anatomopatologo che condusse l'esame post mortem, e il consulente medico della famiglia di Gagno, costituitasi come parte civile assistita dagli avvocati Vincenzo Arcidiacono e Alberto Zanini. La prossima udienza è stata fissata al 12 giugno.

I fatti di cui è accusato Braido accaddero il 24 luglio del 2020 a casa di Giovanni Gagno, al civico 7 di via Fontane a Villorba. Poco prima delle 9 del mattino erano arrivati gli operai di una ditta per montare un nuovo condizionatore e avevano posteggiato il furgone da lavoro nella stradina laterale accanto all'abitazione. In quei minuti sarebbe arrivato anche Braido che, con il mezzo parcheggiato lì, si sarebbe infastidito dal momento che le manovre degli altri veicoli sarebbero diventate più difficoltose per lo sterrato che è particolarmente stretto. Tanto è bastato per innescare la scintilla del litigio fra il 45enne e i due anziani: al termine del vivace diverbio Gagno sarebbe stato spinto all'indietro con un gesto che sarebbe stato molto vigoroso e che gli fece perdere l'equilibrio. L'uomo, caduto rovinosamente a terra, avrebbe sbattuto la nuca perdendo i sensi. Il pensionato morirà il giorno dopo all'ospedale di Treviso. Poi Braido se la sarebbe presa con la moglie della vittima, spingendo anche lei e facendola cadere tanto da provocare la rottura della scapola e una prognosi di circa 90 giorni.