Spinge e uccide un commerciante in pensione, l'imputato chiede la "giustizia riparativa"

Marco Braido, il il 44enne residente a Ponzano accusato dell'omicidio preterintenzionale aggravato dai futili motivi e dalla minorata difesa di Giovanni Gagno e delle lesioni gravissime causate alla moglie dell'ex commerciante 80enne, chiede di essere ammesso al percorso della giustizia riparativa. Oggi 30 aprile, nel corso della prima udienza del processo che si svolge davanti alla Corte d'Assise di Treviso, il difensore dell'uomo, l'avvocato Esmeralda Di Risio, ha presentato infatti una eccezione di nullità dell'atto di citazione poiché non vi sarebbe stata riportata la possibilità di adire a questa forma di risoluzione del conflitto introdotta dalla riforma Cartabia, complementare e non sostitutiva del giudizio. I giudici l'hanno respinta ma hanno concesso al legale il termine di 18 giorni (la prossima udienza ci sarà il 17 maggio) per inoltrare la domanda.

I fatti di cui è accusato Braido accaddero il 24 luglio del 2020 a casa di Giovanni Gagno e della moglie Settima Scattolin (gli avvocati della famiglia sono Vincenzo Arcidiacono e Alberto Zanini), al civico 7 di via Fontane a Villorba. Poco prima delle 9 del mattino erano arrivati gli operai di una ditta per montare un nuovo condizionatore e avevano posteggiato il furgone da lavoro nella stradina laterale accanto all'abitazione. In quei minuti sarebbe arrivato anche Braido che, con il mezzo parcheggiato lì, si sarebbe infastidito dal momento che le manovre degli altri veicoli sarebbero diventate più difficoltose per lo sterrato che è particolarmente stretto. Ed ecco innescarsi la scintilla: scoppia un diverbio al termine del quale Gagno sarebbe stato spinto all'indietro. Il gesto sarebbe stato molto vigoroso, facendo perdere l’equilibrio all'uomo che, caduto a terra, avrebbe battuto violentemente la nuca. L'80enne morirà il giorno dopo all'ospedale di Treviso. Poi Braido se la sarebbe presa con la moglie della vittima, spingendo anche lei facendola cadere tanto da provocare la rottura della scapola e una prognosi di circa 90 giorni.

L'avvocato Di Risio aveva chiesto la riqualificazione del reato da omicidio preterintenzionale a omicidio colposo. Il difensore aveva anche presentato l'istanza di patteggiamento che però il pubblico ministero Daniela Brunetti non aveva accolto ritenendo la quantificazione della pena troppo bassa. Non avendo il gup accolto neppure la richiesta di abbreviato per Braido non era rimasta altra strada che il rinvio a giudizio. Al 44enne è stato anche riformulato il capo d'imputazione, che nella sua versione originaria non teneva conto del reato di lesioni gravissime (anche queste aggravate) a Settima Scattolin

L'avvocato Zanini, che rappresenta i tre figli della vittima, ha chiesto un risarcimento economico del danno pari a circa mezzo milione di euro complessivamente mentre il legale della consorte di Gagno, l'avvocato Arcidiacono, non ha presentato una quantificazione precisa riservandosi di farlo nel corso del processo.