Licenziata perchè senza mascherina: «Si sono accaniti perché mi sono ribellata»

«Ho solo rispettato l'articolo 32 della Costituzione che i miei datori di lavoro non sapevano neanche cosa indicasse». Flavia Borrella, dipendente impiegata al supermercato Pam di Villorba, non ci sta. La donna era stata licenziata per il mancato utilizzo della mascherina in un periodo in cui (l'autunno del 2022) l'obbligo di legge per il contrasto del Covid era venuto meno. Ma la sua azienda aveva un protocollo aziendale che continuava a prevederlo. La donna ha visto recentemente (la sentenza è del 20 dicembre) respinto il suo ricorso contro il provvedimento che il giudice del lavoro ha ritenuto però corretto in quanto l'azienda avrebbe agito seguendo "il criterio di precauzione".

«È stata una umiliazione grandissima - dice - mi hanno licenziato in tronco dopo ben diciannove anni di lavoro». Per il Pam la Borrella era però recidiva, essendo stata destinataria di ben sette provvedimenti disciplinari. Hanno voluto accanirsi su di me perché mi sono ribellata a delle regole senza senso - continua la donna - mi sono anche presentata al pronto soccorso i quattro occasioni perché la situazione mi faceva stare male. Una volta sono stata anche dai carabinieri per denunciare i miei responsabili per maltrattamenti. Comunque non è finita qui: insieme al mio avvocato stiamo presentando ricorso contro la sentenza che di fatto mi toglie il lavoro che amo».