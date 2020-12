Folle inseguimento con la polizia, 26enne nei guai

Ha cercato in tutti i modi di sfuggire ad un controllo da parte di una volante della polizia, dando vita ad un folle inseguimento tra Fontane di Villorba e Treviso, in particolare lungo viale della Repubblica. Se l'è cavata con una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale un 26enne, P.A., protagonista di questa rocambolesca fuga, avvenuta alle 5.30 circa di ieri, all'alba di domenica 27 dicembre.

Una volante impegnata nel controllo del territorio ha intercettato in località Fontane di Villorba un’autovettura Volkswagen Golf che procedeva a forte velocità; invertito il senso di marcia, gli agenti si sono posti immediatamente all'inseguimento del veicolo, con sirena e lampeggiante, intimando l’alt al conducente. Per tutta risposta quest’ultimo ha accelerato l’andatura nel tentativo di sfuggire al controllo di polizia dando vita ad un inseguimento a folle velocità per le strade di Treviso; dopo vari quanto infruttuosi tentativi di far perdere le proprie tracce, il conducente della Golf, resosi conto di poter sfuggire alla volante, si risolveva finalmente a desistere arrestando la propria corsa in viale della Repubblica.

Alla richiesta di delucidazioni il giovane, un bellunese ma residente nella Marca, ha dato immediatamente in escandescenze, spintonando gli operatori nel tentativo di sottrarsi al controllo al punto da rendere necessario l’uso delle manette. Insospettiti dall’atteggiamento del giovane, gli agenti della Questura hanno provveduto a sottoporlo immediatamente ad una perquisizione personale, in cui sono stati trovati 9 grammi di hashish, nascosti nei pantaloni del conducente.

A bordo della vettura un’amica di P.A., che suo malgrado è stata coinvolta nell’azione folle del giovane che non ha dato ascolto alle richieste della ragazza di fermare il veicolo e si è vista suo malgrado coinvolta in un pericoloso inseguimento. Accompagnato in Questura per ulteriori accertamenti, l’uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato e segnalato alla Prefettura per possesso di sostanza stupefacente, con contestuale ritiro della patente di guida.