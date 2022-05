Concorso letterario Adamo Lovat e lettori assidui: ecco i premiati

La sala conferenze della Barchessa di Villa Giovannina ha ospitato la cerimonia di consegna del Premio Adamo Lovat 2021/2022, riservato ai lettori assidui della Biblioteca Comunale e ai vincitori del Concorso Letterario Adamo Lovat per la scuola primaria e secondaria il cui tema era: “Olimpiadi, Paraolimpiadi: lo sport ci fa vivere grandi emozioni sia da spettatori che da protagonisti – Racconta il tuo rapporto con le attività sportive”.

«L’assegnazione di questi premi - ha detto Francesco Soligo - sindaco di Villorba coadiuvato per l’occasione dall’assessore all’Istruzione Barbara Haas e dall’assessore alla cultura Eleonora Rosso - è all’insegna della continuità. L’Amministrazione Comunale collabora con la famiglia Lovat dal 2009 e nel 2019 la convenzione è stata rinnovata per altri 3 anni. Ci auguriamo che questa sinergia esemplare tra Comune e imprese del territorio possa durare nel tempo e che i possa sempre più investire sulla crescita culturale dei più giovani».

I cinque premi, (un buono libro da 200 Euro da utilizzare alla libreria Lovat entro il 30 aprile 2023 e destinati ai giovani lettori “più assidui” della Biblioteca Comunale nel 2021 so no stati consegnati a: Tobia Curci (fascia d’età da 0 a 5 anni, 73 prestiti); Samuele Busato (fascia d’età da 6 a 11 anni, 56 prestiti); Alma Atalmi (fascia d’età da 12 a 14 anni, 26 prestiti); Alessia Pavan (fascia d’età da 15 a 21 anni, 16 prestiti); Anna Piazza(fascia d’età da 22 a 29 anni, 17 prestiti).

Il Concorso Letterario Adamo Lovat destinato agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, da sempre fiore all’occhiello della Convenzione tra Comune di Villorba e la famiglia Lovat, ha visto in totale la partecipazione di 251 studenti. La commissione giudicante, composta da assessore alla pubblica istruzione, vicario per la scuola, bibliotecaria e un rappresentante della famiglia Lovat, dopo aver valutato gli elaborati ha definito l’assegnazione dei premi in buoni per acquisto di libri in base alla seguente classifica:

Categoria Scuola Primaria - Sezione Poesia

I classificata (250 euro): Mia Girardi, (classe 4^ B Scuola Marco Polo di Villorba); II classificata (100 euro); Younes Barouagui (classe 4^ B Scuola Marco Polo di Villorba); III classificata (50 euro):Alessandro Favero (classe 4^A Scuola Marco Polo di Villorba); Premio (250 euro): Scuola Primaria Marco Polo di Villorba.

Categoria Scuola Secondaria di I Grado - Sezione Poesia

I classificato (250 euro): Charles Michieletto (classe 1^ F Scuola Scarpa di Villorba); II classificata (100 euro): Maria Bortoletto (classe 3^G Scuola Scarpa di Villorba); III classificate ex aequo (25 + 25 euro): Francesca Pin e Isabel Meneghello (classe 1^G ScuolaScarpa di Villorba). Premio (250 euro): alla ScuolaScarpa di Villorba

Categoria Scuola Primaria - Sezione Prosa

I classificato (250 euro): Mia Girardi, (classe 4^ B Scuola Marco Polo di Villorba);. Premio (250 euro);II classificata (100 euro); Younes Barouagui (classe 4^ B Scuola Marco Polo di Villorba); III classificata (50 euro); Marco Coppolino (classe 4^ A Scuola Marco Polo di Villorba); Premio (250 euro): Scuola Primaria Marco Polo di Villorba.

Categoria Scuola Secondaria di I Grado - Sezione Prosa

I classificata (250 euro): Jasmine Giacomini (classe 3^F Scuola Scarpa di Villorba); II classificato (100 euro): Gabriele Muffato (classe 1^G Scuola Scarpa di Villorba); III classificata (50 euro): Giovanni Bonazza (classe 3^G Scuola Scarpa di Villorba); Premio (250 euro): alla ScuolaScarpa di Villorba.

Premio Unico speciale “Identità Veneta

Quest’anno non viene assegnato perché la Commissione ha rilevato cha lo scritto consegnato seppure di qualità, non era però in linea con la traccia assegnata dal bando.