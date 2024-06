Prostituta rapinata e minacciata di morte: «L'aggressore era recidivo»

Era uscito dal carcere di Padova a gennaio 2024 dopo aver scontato una condanna a cinque anni per cumulo di pene tra cui quella di aver aggredito, rapinato e violentato una prostituta in provincia di Treviso nel 2014. La sera del 28 aprile scorso il 44enne originario della provincia di Como si è però reso responsabile di una nuova e brutale aggressione ai danni di una 25enne albanese nel comune di Villorba.

La cronaca

Come ricostruito dai carabinieri, il 44enne ha abbordato la giovane prostituta in via Roma a Villorba, all'altezza dell'incrocio con via Piavesella. Concordata con la giovane una prestazione sessuale a pagamento, l'uomo ha portato la ragazza in un campo abbandonato non molto distante. A quel punto però è scattata la follia: l'uomo ha avvolto la giovane in un lenzuolo coprendole il volto e la parte superiore del corpo, immobilizzando la 25enne con un laccio all'altezza della vita per bloccarle le braccia e del nastro adesivo sulla bocca per impedirle di urlare e chiedere aiuto. A quel punto il 44enne ha acceso un accendino davanti agli occhi della ragazza, minacciando di bruciarla viva prima di rubarle la borsa con all'interno 350 euro, un telefono e i documenti. A quel punto la ragazza è riuscita a fuggire chiedendo aiuto a un passante che l'ha trovata in stato di shock, chiamando subito i carabinieri.

Le indagini

Ai carabinieri la ragazza è riuscita a dire solo che l'uomo era a bordo di una Fiat Punto di colore rosso. Dopo aver passato al setaccio le telecamere della zona e cercato l'auto nei database della motorizzazione, i militari hanno individuato nei giorni scorsi l'auto sospetta fuori da un negozio di Villorba. La macchina era intestata alla madre del 44enne, che all'interno del negozio aveva anche fornito false generalità per non farsi trovare dalle forze dell'ordine. Vista la condanna per lo stesso tipo di reato i militari sono però riusciti a stringere il cerchio sul figlio della donna proprietaria della Punto rossa. Residente in provincia di Belluno, il 44enne si trovava ospite di un parente a Silea quando i carabinieri, dopo vari appostamenti, sono riusciti a fermarlo grazie all'aiuto dei vigili del fuoco chiamati in supporto dal momento che l'uomo si era barricato in casa. Arrestato per rapina pluriaggravata, il 44enne è stato portato in carcere a Santa Bona. Fondamentale, per identificarlo, il riconoscimento da parte della 25enne albanese che, non appena ha visto le foto dell'uomo, ha riconosciuto il suo aggressore, scoppiando in un pianto a dirotto.