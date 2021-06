Hub vaccinale all'ex Maber, volontari coordinati dalla protezione civile

Dal 1 luglio, la Protezione Civile Comunale di Villorba avrà il compito del coordinamento tra i vari gruppi di volontari che si succedono giorno per giorno al centro vaccinale di Catena (Ex Maber).

«Il nostro COC (Centro Operativo Comunale), è attivo dallo scorso febbraio - dice il comandante della polizia locale, Riccardo Sutto - quando era stato aperto per attivare i volontari della protezione civile di Villorba in servizio all’hub vaccinale realizzato presso il Bocciodromo, dove, da febbraio a maggio la presenza giornaliera media di 14 volontari ha garantito un servizio costante che si è tradotto in oltre 920 ore di impegno. Uno sforzo importante per il gruppo che sta crescendo e perfezionandosi, come previsto dalla pianificazione che ci siamo dati sin dalla sua costituzione».