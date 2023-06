Sorpresi nel sonno e rapinati, notte di terrore per due anziani coniugi

Terrore nella notte in un'abitazione di Villorba. Un commando composto da tre malviventi hanno sorpreso nel sonno e rapinato una coppia di coniugi settantenni che vivono alla periferia di Villorba. L'episodio è avvenuto attorno all'una di stanotte. I banditi si sono introdotti in casa verosimilmente da un'apertura del seminterrato, con una grata che è stata trovata successivamente divelta. Rapinatori, a volto coperto, sono stati sorpresi dal padrone di casa che stava al piano superiore della casa, la zona notte, e che si era risvegliato, insospettito per i rumori provenienti dal piano inferiore. Il terzetto, nessuno dei quali armato, ha quindi spinto l'anziano verso la stanza dei coniugi e dopo aver minacciato sia lui che la moglie hanno rovistato nei locali e si sono impossessati di denaro e gioielli in oro per un bottino di circa 10mila euro e si sono poi dati alla fuga. Intervenuti sul posto i militari dell'Arma, avvisati dalle vittime che ora condurranno le indagini sull'episodio. Marito e moglie, seppur molto scossi, non sono dovuti ricorrere alle cure mediche. Al vaglio degli investigatori c'è il profilo di una banda di ladri specializzata in questo tipo di colpi, forse dei trasfertisti che si sono serviti di un basista. Al vaglio le temecamere della zona: gli occhi elettronici potrebbero aver immortalato l'auto usata dai banditi per allontanarsi dall'abitazione.