Pensionato aggredito e derubato della collana d'oro, anziani tornano nel mirino

Con la fine delle restrizioni per il Covid-19 ladri manolesta di nuovo in azione. Ieri mattina in vicolo Carducci a Villorba un 77enne è stato avvicinato da una donna mentre si trovava nel giardino di casa che lo ha fatto cadere a terra

Ha avvicinato un anziano che stava piantando dei fiori in giardino, con il pretesto di chiedergli delle informazioni per trovare un lavoro, e gli ha strappato dal collo la sua collana in oro. La disavventura è capitata lunedì mattina. 17 maggio, ad un pensionato di 77 anni, in vicolo Carducci a Villorba. Ad aggredirlo è stata una donna, dall'accento straniero, che si è poi dileguata a bordo di un'auto scura guidata da un complice. L'anziano, carambolato a terra, è rimasto sotto choc ed è stato soccorso dalla moglie che ha immediatamente lanciato l'allarme ai carabinieri. Saranno passate al setaccio le telecamere nella zona.