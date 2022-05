/ Via Centa

Rapinato dello smartphone e spinto in un fosso, indagano i carabinieri

Misteriosa aggressione nel primo pomeriggio di oggi, 2 maggio, in via Centa a Villorba. Vittima un 20enne straniero che si trovava in sella alla sua bici: i quattro malviventi entrati in azione sarebbero persone a lui conosciute che lo hanno affrontato forse per un regolamento di conti. Il giovane è stato soccorso da un'ambulanza del Suem 118