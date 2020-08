Rissa furibonda, ferisce un 32enne e minaccia con due coltelli i carabinieri

Avrebbe potuto avere conseguenze tragiche la violentissima rissa scoppiata nella notte tra venerdì e sabato, poco dopo le 2.30, nei pressi di via Tre Cime a Villorba. Coinvolte quattro persone, tutte di origini marocchine: due sono riusciti a dileguarsi prima dell'arrivo dei carabinieri, tra cui uno che è tornato sul posto. I militari del nucleo radiomobile di Treviso e della stazione di Villorba hanno arrestato un 21enne irregolare, Ajib Chouaib: deve rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo di oggetti atti ad offendere e lesioni aggravate. Il marocchino, completamente ubriaco, ha minacciato i militari intervenuti sul posto con due coltelli da cucina. Poco prima aveva ferito al volto un connazionale di 32 anni che è stato accompagnato in ospedale per essere medicato. Per lui sono 10 i giorni di prognosi. Il diverbio tra i quattro stranieri sarebbe nato, in base a quanto accertato dai militari, per futili motivi.

