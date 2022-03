Molesta i clienti al pub e aggredisce i carabinieri, arrestato

Completamente ubriaco, ha pesantemente molestato alcuni clienti. Quando i carabinieri sono arrivati per calmare i suoi bollenti spiriti, se l'è presa pure con loro. Serata di tensione quella che si è vissuta ieri, martedì 1° marzo, al pub Sagari di via Marconi a Villorba, non distante dal Palaverde. Protagonista un 45enne della zona che è stato arrestato dai militari della stazione per resistenza, violenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale.

La pattuglia dei carabinieri di Villorba, intervenuta su richiesta dei responsabili del locale, ha richiesto l'ausilio dei colleghi della stazione di Maserada e del nucleo radiomobile di Treviso. I militari hanno faticato non poco ad immobilizzare il 45enne e condurlo fuori da locale, al punto che un carabiniere ha riportato una contusione al polso. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Treviso, in via Cornarotta, in attesa del processo per rito direttissimo, che sarà celebrato presso il Tribunale di Treviso.