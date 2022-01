Pizzicato nella sala slot con il green pass di un amico, 20enne nei guai

Nella tarda serata, a Villorba, durante l’attività di controllo delle normative anti Covid-19, all'interno di una sala slot, è stato denunciato dai carabinieri di Treviso, per sostituzione di persona, un 20enne di Povegliano trovato in possesso di un “Green Pass” intestato ad un altra persona.

Nel tardo pomeriggio di ieri, a Treviso in via Castellana, durante un controllo alla circolazione stradale, è stato denunciato, per falsità materiale e guida senza patente, un 46enne nigeriano, sorpreso alla guida di un’autovettura, con una patente visibilmente contraffatta, perché mai conseguita.

Nella nottata successiva, lungo la Strada Sant’Angelo, sempre nel corso di attività di controllo della circolazione stradale, è stato denunciato, per furto, un moldavo di anni 19, gravato da pregiudizi per delitti contro il patrimonio, trovato in possesso di una bicicletta da donna, asportata all’interno di un condominio poco distante, lungo la stessa via, che è stata poi restituita alla legittima proprietaria.