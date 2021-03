Insultata su Facebook reagisce, 38enne a processo per diffamazione

Insultata su Facebook ha reagito in maniera scomposta tanto da finire a processo. La sua colpa? Non aver salvato i commenti al vetriolo che lui le aveva riservato, parole pesanti come macigni ("sei un p...., sai fare solo "lavoretti") di cui però non c'è più traccia. E invece l'uomo, che ha salvato lo "sfogo" dell'imputata, ha sporto querela.

E' così che Eveline Darsié, 38anni di Villorba, è finita a processo con l'accusa di diffamazione. A fare denuncia contro di lei un noto Dj, appartenente, e questo era l'oggetto dello scontro, a un gruppo animalista in odore di simpatia politiche verso l'estrema destra. «Io ora vi denuncio, giuro che vi farò chiudere» scrisse la Darsié nel maggio del 2017 rivolgendosi in realtà ai gestori della pagina social su cui si era acceso un infiammato dibattito. «Ho letto cosa fate alla gente - aggiunse la 38enne - quindi oltre a chiedere una restrizione nei vostri confronti se fate qualche cosa a me oppure ai miei cari vi faccio finire dentro per il resto dei vostri giorni. E tu, famoso deejay, si dice addirittura che tu abbia contatti con alcuni gruppi neonazisti austriaci e che la Digos sia già venuta a farti visita». I commenti si concludevano annunciando che «il post l'ho salvato e lo hanno letto milioni di persone, tengo la foto». In realtà quello che venne scritto dal dj venne cancellato prima che la Darsié potesse farne una copia. La parte offesa invece fece uno screenshot di quello che la 38enne aveva scritto e presentò querela.

Il procedimento, in cui Eveline Darsié è difesa dall'avvocato Davide Favotto, ha preso il "la" da una opposizione a un decreto penale di condanna. «Puntiamo - ha detto l'avvocato della difesa - al proscioglimento o al massimo alla tenuità del fatto, il post diffamante non lo ha visto nessuno, non ci sono le prove che abbia avuto ampia diffusione. Quello che è certo è che la mia cliente si è semplicemente difesa dopo un attacco in piena regola. Ma, per ingenuità, non ha fatto subito copia di quello che le era stato scritto».