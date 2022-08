Scooterista senza patente e assicurazione travolto da automobilista ubriaco

Nel tardo pomeriggio di sabato scorso una pattuglia del Corpo Intercomunale Postumia Romana è intervenuta per effettuare i rilievi di un incidente accaduto tra uno scooter e un’automobile in via Trieste, all'altezza dell’incrocio con via Torricelli. Il conducente ventenne del mezzo a due ruote è stato ricoverato in ospedale ed è risultato essere alla guida senza patente e senza che lo scooter fosse coperto da assicurazione. Il conducente dell'auto è risultato invece positivo all’alcoltest e quindi, essendo alla guida in stato di ebbrezza, gli è stata ritirata la patente. Entrambi i mezzi sono stati sottoposti a fermo amministrativo. I conducenti sono di nazionalità italiana e vivono nella zona.

Oggi, 29 agosto, poco dopo le 18, altro incidente stradale lungo strada di Canizzano a Treviso. Coinvolto un 11enne, investito da un'auto mentre stava attraversando la strada. Per il giovanissimo fortunatamente solo lesioni non gravi. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Treviso.